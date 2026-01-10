https://ria.ru/20260110/elka-2067068754.html
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россиянам, которые после новогодних праздников выбросят елку в обычный мусорный контейнер, грозит штраф до нескольких тысяч рублей, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России, юрист ЮК "Легес Бюро" Ольга Турунина.
По ее словам, после завершения праздников граждане обязаны соблюдать местные правила благоустройства и обращения с отходами.
"Дерево относится к крупногабаритным отходам, и по нормам его нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома, это повлечет за собой штраф в размере нескольких тысяч рублей", - пояснила Турунина.
По статье 8.2 КоАП РФ
(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), за неправильную утилизацию елки можно получить штраф в 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение в течение года - до 5 тысяч рублей.