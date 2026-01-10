Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки - РИА Новости, 10.01.2026
02:30 10.01.2026
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки - РИА Новости, 10.01.2026
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки
Россиянам, которые после новогодних праздников выбросят елку в обычный мусорный контейнер, грозит штраф до нескольких тысяч рублей, сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 10.01.2026
общество
россия
ассоциация юристов россии
новый год
россия
2026
Новости
общество, россия, ассоциация юристов россии, новый год
Общество, Россия, Ассоциация юристов России, Новый год
Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

РИА Новости: за неправильную утилизацию новогодней елки грозит штраф

© iStock.com / cmogoporДевушка кладет подарки под елку
Девушка кладет подарки под елку - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© iStock.com / cmogopor
Девушка кладет подарки под елку. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россиянам, которые после новогодних праздников выбросят елку в обычный мусорный контейнер, грозит штраф до нескольких тысяч рублей, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России, юрист ЮК "Легес Бюро" Ольга Турунина.
По ее словам, после завершения праздников граждане обязаны соблюдать местные правила благоустройства и обращения с отходами.
"Дерево относится к крупногабаритным отходам, и по нормам его нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома, это повлечет за собой штраф в размере нескольких тысяч рублей", - пояснила Турунина.
По статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), за неправильную утилизацию елки можно получить штраф в 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение в течение года - до 5 тысяч рублей.
Утилизация новогодних елок - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки
8 января, 03:08
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов РоссииНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
