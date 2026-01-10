Экс-глава МИД Австрии рассказала о кризисе европейской политики

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Европейская политика находится в глубоком кризисе, люди боятся ей заниматься, особенно в правых партиях, поскольку это означает угрозу их личной безопасности, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Большинство правых партий, премьер Венгрии Виктор Орбан – это отдельный случай, по типу "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции или Австрийская партия свободы испытывают нехватку квалифицированных кадров. Любая партия испытывает проблемы с приемом квалифицированных кадров. Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой", - сказала она.
Как указала Кнайсль, нехватка умелых кадров связана и с падением уровня европейских элит. В частности, система образования, которая должна их взращивать, более не представляет из себя конкурентную среду, где происходил бы отсев наиболее умелых и талантливых.
Экс-глава австрийского МИД также напомнила, что в Европе контакты с теми, кого считают правыми, чреваты вполне реальной физической угрозой.
"Есть много тех, кто уже дорого поплатился. Едва вы вступили в малейший контакт с правыми – тут же возникают большие проблемы. На членов АдГ ("Альтернативы для Германии" - ред.) совершали нападения. Были и партийные функционеры, которым закрывали банковские счета, их детей притесняли в школах", - сказала она.
