Экс-глава МИД Австрии рассказала о кризисе европейской политики

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Европейская политика находится в глубоком кризисе, люди боятся ей заниматься, особенно в правых партиях, поскольку это означает угрозу их личной безопасности, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Есть много тех, кто уже дорого поплатился. Едва вы вступили в малейший контакт с правыми – тут же возникают большие проблемы. На членов АдГ ("Альтернативы для Германии" - ред.) совершали нападения. Были и партийные функционеры, которым закрывали банковские счета, их детей притесняли в школах", - сказала она.