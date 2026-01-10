https://ria.ru/20260110/ekonomika-2067123102.html
В ОП предложили разработать стандарты рекламы финансовых инвестиций
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке напрямую влияет на объём и скорость потерь клиентских денег. По его словам, чем агрессивнее реклама, тем она более привлекательна с точки зрения "обещаний огромных заработков", тем вероятность попадания клиентов в "сети" финансовых компаний повышаются в десятки, зачастую в сотни раз.
"Содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке должно регулироваться стандартами, разработанными профессиональным сообществом, согласованными Банком России и ФАС
, нормативного регулирования сейчас недостаточно", - сказал Машаров.
Он отметил, что ответственность за содержание агрессивной рекламы инвестиционных продуктов лежит не на распространителях, а на самих финансовых организациях. По его словам, часто реклама, формально не нарушая закон, создает у граждан ложное ощущение простоты и гарантированной защиты крупных банков.
"Нужен стандарт как самой рекламы, так и её продвижения, в который должны войти следующие принципы: консенсус между игроками рынка о том, что можно и что нельзя рекламировать… Реклама действительно не должна создавать ощущение успеха, лёгкости и обволакивания, заманивания банковскими сервисами", - добавил Машаров.
Он считает, что в стандарт должен входить пункт о большем внимании к безопасности клиентских денег, а не к "лёгкости потенциального расставания с ними".