В ОП предложили разработать стандарты рекламы финансовых инвестиций

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Разработать стандарты содержания рекламы финансовых инвестиций, согласованных Банком России и ФАС, предложил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке напрямую влияет на объём и скорость потерь клиентских денег. По его словам, чем агрессивнее реклама, тем она более привлекательна с точки зрения "обещаний огромных заработков", тем вероятность попадания клиентов в "сети" финансовых компаний повышаются в десятки, зачастую в сотни раз.

"Содержание рекламы инвестиций на финансовом рынке должно регулироваться стандартами, разработанными профессиональным сообществом, согласованными Банком России и ФАС , нормативного регулирования сейчас недостаточно", - сказал Машаров.

Он отметил, что ответственность за содержание агрессивной рекламы инвестиционных продуктов лежит не на распространителях, а на самих финансовых организациях. По его словам, часто реклама, формально не нарушая закон, создает у граждан ложное ощущение простоты и гарантированной защиты крупных банков.

"Нужен стандарт как самой рекламы, так и её продвижения, в который должны войти следующие принципы: консенсус между игроками рынка о том, что можно и что нельзя рекламировать… Реклама действительно не должна создавать ощущение успеха, лёгкости и обволакивания, заманивания банковскими сервисами", - добавил Машаров.