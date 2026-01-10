https://ria.ru/20260110/ekonomika-2067077472.html
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и...
сша
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
РИА Новости: доля США в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Так, согласно данным МВФ
, доля ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это стало минимумом с 1980 года (более ранние данные не представлены).
При этом средняя доля США
в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа
- Джозефа Байдена - составляла 14,93%.
Тем не менее номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала, согласно данным Федеральной резервной системы Штатов, достиг почти 31,1 триллиона долларов. Это стало историческим максимумом. А по сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП составил 3,5%.