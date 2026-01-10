Рейтинг@Mail.ru
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 10.01.2026 (обновлено: 06:14 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/ekonomika-2067077472.html
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года - РИА Новости, 10.01.2026
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T06:13:00+03:00
2026-01-10T06:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067061958.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, мвф, всемирный банк
В мире, США, Дональд Трамп, МВФ, Всемирный банк
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года

РИА Новости: доля США в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Так, согласно данным МВФ, доля ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это стало минимумом с 1980 года (более ранние данные не представлены).
При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джозефа Байдена - составляла 14,93%.
Тем не менее номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала, согласно данным Федеральной резервной системы Штатов, достиг почти 31,1 триллиона долларов. Это стало историческим максимумом. А по сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП составил 3,5%.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть
Вчера, 00:26
 
В миреСШАДональд ТрампМВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала