На Урале двоих пассажиров въехавшего в столб автобуса госпитализировали

"В учреждение здравоохранения доставлен водитель автобуса. Количество пострадавших в ДТП пассажиров автобуса уточняется. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое пассажиров, двое из которых госпитализированы", – говорится в сообщении.