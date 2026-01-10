На Урале двоих пассажиров въехавшего в столб автобуса госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Два пассажира, по предварительным данным, госпитализированы после ДТП в Екатеринбурге, где автобус въехал в столб уличного освещения, в больницу был доставлен и водитель автобуса, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В субботу Госавтоинспекция региона информировала, что водитель автобуса на перекрестке улиц Заводская и Крауля в столице Урала, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. Уточнялось, что медики осматривают водителя и девятерых пассажиров на наличие травм.
"В учреждение здравоохранения доставлен водитель автобуса. Количество пострадавших в ДТП пассажиров автобуса уточняется. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое пассажиров, двое из которых госпитализированы", – говорится в сообщении.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.
