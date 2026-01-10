https://ria.ru/20260110/efimov-2067006621.html
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ - РИА Новости, 10.01.2026
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ
В Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ, по которым возведут свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.01.2026
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
Ефимов: в Москве в 2025 году одобрили 88 проектов КРТ
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ, по которым возведут свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В минувшем году в Москве продолжалась активная работа по вовлечению неэффективно используемых территорий в программу КРТ. В 2025-м город одобрил 88 проектов комплексного развития территорий. Это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2024 года. Градостроительный потенциал площадок составил около 15 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом 9,5 миллиона “квадратов” пришлось на жилую застройку", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в столице построят 5,3 миллиона квадратных метров объектов социальной, торгово-бытовой, административно-деловой и производственной инфраструктуры. Благодаря этому для москвичей появится более 127 тысяч рабочих мест.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что рядом с новостройками на улице Летчика Бабушкина построят новую поликлинику, рассчитанную на 360 посещений в смену. Также на улице Милашенкова рядом с будущими ЖК откроют школу искусств, спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, планируется гостиница на сто номеров.
В свою очередь, более половины принятых в 2025 году проектов КРТ, находятся в стадии реализации. Больше всего таких проектов пришлось на Северо-Восточный округ столицы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил
, что в 2026 году в Москве начнутся работы на 20 площадках КРТ.