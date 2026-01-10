Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ - РИА Новости, 10.01.2026
14:06 10.01.2026
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ - РИА Новости, 10.01.2026
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ
В Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ, по которым возведут свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:06:00+03:00
2026-01-10T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
https://ria.ru/20260109/efimov-2065644142.html
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ

Ефимов: в Москве в 2025 году одобрили 88 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ, по которым возведут свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В минувшем году в Москве продолжалась активная работа по вовлечению неэффективно используемых территорий в программу КРТ. В 2025-м город одобрил 88 проектов комплексного развития территорий. Это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2024 года. Градостроительный потенциал площадок составил около 15 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом 9,5 миллиона “квадратов” пришлось на жилую застройку", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в столице построят 5,3 миллиона квадратных метров объектов социальной, торгово-бытовой, административно-деловой и производственной инфраструктуры. Благодаря этому для москвичей появится более 127 тысяч рабочих мест.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что рядом с новостройками на улице Летчика Бабушкина построят новую поликлинику, рассчитанную на 360 посещений в смену. Также на улице Милашенкова рядом с будущими ЖК откроют школу искусств, спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, планируется гостиница на сто номеров.
В свою очередь, более половины принятых в 2025 году проектов КРТ, находятся в стадии реализации. Больше всего таких проектов пришлось на Северо-Восточный округ столицы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2026 году в Москве начнутся работы на 20 площадках КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов
9 января, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала