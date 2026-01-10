Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году утвердили 88 проектов КРТ, по которым возведут свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "В минувшем году в Москве продолжалась активная работа по вовлечению неэффективно используемых территорий в программу КРТ. В 2025-м город одобрил 88 проектов комплексного развития территорий. Это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2024 года. Градостроительный потенциал площадок составил около 15 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом 9,5 миллиона “квадратов” пришлось на жилую застройку", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что также в столице построят 5,3 миллиона квадратных метров объектов социальной, торгово-бытовой, административно-деловой и производственной инфраструктуры. Благодаря этому для москвичей появится более 127 тысяч рабочих мест.

Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что рядом с новостройками на улице Летчика Бабушкина построят новую поликлинику, рассчитанную на 360 посещений в смену. Также на улице Милашенкова рядом с будущими ЖК откроют школу искусств, спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, планируется гостиница на сто номеров.

В свою очередь, более половины принятых в 2025 году проектов КРТ, находятся в стадии реализации. Больше всего таких проектов пришлось на Северо-Восточный округ столицы, добавляется в пресс-релизе.