Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 10.01.2026
18:21 10.01.2026
Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае
Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае
происшествия
красноярский край
ачинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
красноярский край
ачинск
россия
происшествия, красноярский край, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае

Причиной ДТП с микроавтобусом под Красноярском стали погодные условия

© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/TelegramПоследствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 10 янв – РИА Новости. Водитель микроавтобуса в условиях плохих погодных условий и ограниченной видимости не справился с управлением и столкнулся с грузовиком SKANIA на трассе в Ужурском округе Красноярского края, в результате чего пострадали 11 человек, сообщает ГСУСК региона.
Инцидент произошел в субботу днем. По данным краевого главка МВД, Водитель автобуса 2227SK, ехал Ужура в Ачинск и столкнулся с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), ехавшим впереди него. В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, из них пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них несовершеннолетних (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь.
"На 112 километре автодороги водитель автобуса ввиду плохих погодных условий и ограниченной видимости не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущимся впереди грузовым автомобилем... Следственным отделом ... возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием маршрутного автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает СК региона.
По данным следствия, состояние алкогольного опьянения у водителей транспортных средств не выявлено.
Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
ПроисшествияКрасноярский крайАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
