Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 янв – РИА Новости. Водитель микроавтобуса в условиях плохих погодных условий и ограниченной видимости не справился с управлением и столкнулся с грузовиком SKANIA на трассе в Ужурском округе Красноярского края, в результате чего пострадали 11 человек, сообщает ГСУСК региона.