В ДТП в Бурятии пострадали три человека
В Тункинском районе Бурятии три человека, в том числе двое детей, пострадали в столкновении легковушек, сообщила в субботу региональное МВД. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:34:00+03:00
происшествия
тункинский район
республика бурятия
гибдд мвд рф
Новости
ru-RU
происшествия, тункинский район, республика бурятия, гибдд мвд рф
