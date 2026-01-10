Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Бурятии пострадали три человека - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/dtp-2067081912.html
В ДТП в Бурятии пострадали три человека
В ДТП в Бурятии пострадали три человека - РИА Новости, 10.01.2026
В ДТП в Бурятии пострадали три человека
В Тункинском районе Бурятии три человека, в том числе двое детей, пострадали в столкновении легковушек, сообщила в субботу региональное МВД. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:34:00+03:00
2026-01-10T07:34:00+03:00
происшествия
тункинский район
республика бурятия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067081752_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_959baddb1216ad9aaff837c5fdb6ddb8.jpg
https://ria.ru/20260109/dtp-2067041714.html
тункинский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067081752_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_7c2ec82ce0ae1146c7479a261531e24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тункинский район, республика бурятия, гибдд мвд рф
Происшествия, Тункинский район, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Бурятии пострадали три человека

В столкновении легковушек в Бурятии пострадали три человека

© Полиция БурятииПоследствия столкновения двух легковушек в Бурятии
Последствия столкновения двух легковушек в Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Полиция Бурятии
Последствия столкновения двух легковушек в Бурятии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. В Тункинском районе Бурятии три человека, в том числе двое детей, пострадали в столкновении легковушек, сообщила в субботу региональное МВД.
По данным полицейских, ДТП произошло около 19.20 (14.20 мск) в пятницу на автодороге "Зактуй - Аршан". Столкнулись автомашины Honda Odyssey и Toyota Mark II.
"В результате ДТП 3 человека обратились за медицинской помощью, двое из которых несовершеннолетние. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
9 января, 20:38
 
ПроисшествияТункинский районРеспублика БурятияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала