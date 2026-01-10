Рейтинг@Mail.ru
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 10.01.2026 (обновлено: 15:26 10.01.2026)
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ
Более 10 гражданских автомобилей повреждены, еще 3 сгорели от ночной атаки украинского дрона в Макеевке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2026
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ

РИА Новости: более 10 машин повреждены и 3 сгорели при атаке ВСУ в Макеевке

Сгоревшая машина
Сгоревшая машина. Архивное фото
МАКЕЕВКА (ДНР), 10 янв - РИА Новости. Более 10 гражданских автомобилей повреждены, еще 3 сгорели от ночной атаки украинского дрона в Макеевке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Атака БПЛА произошла ночью на территории станции технического обслуживания, где находилось множество легковых автомобилей. При детонации повреждения получили не менее 10 машин, еще 3 сгорели и были уничтожены полностью.
На месте происшествия были найдены характерные фрагменты украинского беспилотника с надписями на украинском языке.
Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщали об атаке ударным БПЛА со стороны ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки.
Заголовок открываемого материала