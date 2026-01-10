https://ria.ru/20260110/donetsk-2067121760.html
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ
В ДНР более десяти гражданских автомобилей повреждены при атаке ВСУ
Более 10 гражданских автомобилей повреждены, еще 3 сгорели от ночной атаки украинского дрона в Макеевке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2026
