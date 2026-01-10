МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Дании резко выросли продажи гренландских флагов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает датская радиостанция В Дании резко выросли продажи гренландских флагов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает датская радиостанция Radio4

"Датские фабрики по производству флагов рассказывают о резком увеличении продаж гренландских флагов. Это происходит на той же неделе, когда США усилили риторику о стремлении установить контроль над Гренландией", - говорится в сообщении.

Как заявили радиостанции в одной из двух крупнейших датских компаний-производителей флагов, на текущей неделе около 90% онлайн-заказов содержали в себе гренландские флаги, при этом обычно их доля составляет 3-5%.

В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.