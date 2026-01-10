Рейтинг@Mail.ru
09:37 10.01.2026
В Дании резко выросли продажи гренландских флагов
В Дании резко выросли продажи гренландских флагов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает датская радиостанция Radio4.
В Дании резко выросли продажи гренландских флагов

Radio4: в Дании выросли продажи гренландских флагов из-за притязаний Трампа

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Дании резко выросли продажи гренландских флагов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает датская радиостанция Radio4.
В декабре 2025 года американский лидер объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
"Датские фабрики по производству флагов рассказывают о резком увеличении продаж гренландских флагов. Это происходит на той же неделе, когда США усилили риторику о стремлении установить контроль над Гренландией", - говорится в сообщении.
Как заявили радиостанции в одной из двух крупнейших датских компаний-производителей флагов, на текущей неделе около 90% онлайн-заказов содержали в себе гренландские флаги, при этом обычно их доля составляет 3-5%.
В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
