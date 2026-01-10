Рейтинг@Mail.ru
17:03 10.01.2026
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Самолёт Airbus A321. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Махачкала. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
МахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
