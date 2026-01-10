https://ria.ru/20260110/dagestan-2067138503.html
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
