К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол - РИА Новости, 10.01.2026
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол
Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, работы планируется начать в воскресенье, сообщил РИА Новости
2026-01-10T04:46:00+03:00
2026-01-10T04:46:00+03:00
2026-01-10T14:03:00+03:00
происшествия
чукотка
берингово море
чукотка
берингово море
Новости
ru-RU
происшествия, чукотка, берингово море
Происшествия, Чукотка, Берингово море
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, работы планируется начать в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря
в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке
теплоход, отвозивший в местное село Хатырка уголь, застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщали в прокуратуре. Решался вопрос о буксировке судна, добавляли РИА Новости в ДВТП.
"Ледокол где-то на подходе. (Работы. — Прим. ред.) планируются на завтра, если ничего не изменится", — сказал собеседник.
Он отметил, что экипаж теплохода обеспечен провизией.