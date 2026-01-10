К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, работы планируется начать в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"Ледокол где-то на подходе. (Работы. — Прим. ред.) планируются на завтра, если ничего не изменится", — сказал собеседник.