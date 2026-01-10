Рейтинг@Mail.ru
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол - РИА Новости, 10.01.2026
04:46 10.01.2026 (обновлено: 14:03 10.01.2026)
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол
Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, работы планируется начать в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2026
происшествия, чукотка, берингово море
Происшествия, Чукотка, Берингово море
К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол

РИА Новости: к застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу приближается ледокол

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, работы планируется начать в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке теплоход, отвозивший в местное село Хатырка уголь, застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщали в прокуратуре. Решался вопрос о буксировке судна, добавляли РИА Новости в ДВТП.
"Ледокол где-то на подходе. (Работы. — Прим. ред.) планируются на завтра, если ничего не изменится", — сказал собеседник.
Он отметил, что экипаж теплохода обеспечен провизией.
Ледокол "Москва" начал работу в Магадане
7 января, 06:58
