На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру от снега на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) для стабильной работы, сообщила компания.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.

"Для обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта расчистка инфраструктуры от снега на МЖД осуществляется в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении МЖД.