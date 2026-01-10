Рейтинг@Mail.ru
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/chp-2067152404.html
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега - РИА Новости, 10.01.2026
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру от снега на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) для стабильной работы, сообщила компания. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:53:00+03:00
2026-01-10T18:53:00+03:00
москва
евгений тишковец
ржд
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
https://ria.ru/20260107/zabaykale-2066703808.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, ржд, новый год, происшествия
Москва, Евгений Тишковец, РЖД, Новый год, Происшествия
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега

Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру МЖД от снега

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру от снега на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) для стабильной работы, сообщила компания.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Для обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта расчистка инфраструктуры от снега на МЖД осуществляется в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении МЖД.
Ночью на линиях будет курсировать 60 единиц спецтехники, для очистки стрелочных переводов на станциях будет задействовано почти 2,5 тысячи железнодорожников.
Мужчина идёт по железнодорожным путям - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
7 января, 08:40
 
МоскваЕвгений ТишковецРЖДНовый годПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала