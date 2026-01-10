https://ria.ru/20260110/chp-2067152404.html
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру от снега на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) для стабильной работы, сообщила компания. РИА Новости, 10.01.2026
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру МЖД от снега
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Железнодорожники круглосуточно чистят инфраструктуру от снега на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) для стабильной работы, сообщила компания.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве
в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Для обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта расчистка инфраструктуры от снега на МЖД осуществляется в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении МЖД.
Ночью на линиях будет курсировать 60 единиц спецтехники, для очистки стрелочных переводов на станциях будет задействовано почти 2,5 тысячи железнодорожников.