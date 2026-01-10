Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше
17:57 10.01.2026 (обновлено: 21:17 10.01.2026)
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше
кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шерегеш, происшествия
Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Шерегеш, Происшествия
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше

Отдыхающие в Шерегеше отравились в баре Grelka, Роспотребнадзор начал проверку

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщили журналистам в региональном ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, согласно которым массовое отравление произошло на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января 2026 года, в ходе которого установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш", — рассказали в пресс-службе.
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
