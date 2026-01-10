Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщили журналистам в региональном ведомстве.