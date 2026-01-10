https://ria.ru/20260110/chp-2067145260.html
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше
Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления в Шерегеше
Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщили... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:57:00+03:00
2026-01-10T17:57:00+03:00
2026-01-10T21:17:00+03:00
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шерегеш
происшествия
кемеровская область
шерегеш
кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шерегеш, происшествия
Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Шерегеш, Происшествия
Отдыхающие в Шерегеше отравились в баре Grelka, Роспотребнадзор начал проверку