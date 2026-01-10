Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению войск на Украине, сообщает британское Министерство обороны.
"Министр обороны (Британии Джон Хили. — Прим. ред.) подтверждает, что 200 миллионов фунтов стерлингов выделены на этот год и будут направлены на подготовку к какому-либо развертыванию многонациональных сил на Украине для модернизации транспортных средств, систем связи, системы защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, что обеспечит готовность сил к развертыванию в случае необходимости", — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно документу, средства выделяются из основного оборонного бюджета королевства и призваны послать сигнал союзникам и противникам Британии, в частности, о намерении Лондона возглавить многонациональные силы на Украине.
В МИД ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
