Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 10.01.2026
03:52 10.01.2026 (обновлено: 14:57 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/britaniya-2067072061.html
Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину
Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению войск на Украине, сообщает... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:52:00+03:00
2026-01-10T14:57:00+03:00
Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину

Британия выделила $270 миллионов на подготовку к отправке войск на Украину

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению войск на Украине, сообщает британское Министерство обороны.
"Министр обороны (Британии Джон Хили. — Прим. ред.) подтверждает, что 200 миллионов фунтов стерлингов выделены на этот год и будут направлены на подготовку к какому-либо развертыванию многонациональных сил на Украине для модернизации транспортных средств, систем связи, системы защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, что обеспечит готовность сил к развертыванию в случае необходимости", — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно документу, средства выделяются из основного оборонного бюджета королевства и призваны послать сигнал союзникам и противникам Британии, в частности, о намерении Лондона возглавить многонациональные силы на Украине.
В МИД ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
