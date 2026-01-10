https://ria.ru/20260110/bpla-2067177970.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.01.2026
ивановская область
