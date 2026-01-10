Рейтинг@Mail.ru
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо
16:32 10.01.2026
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо
Беспилотник курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) атаковал здание администрации провинции Алеппо вскоре после заявления армии Сирии о... РИА Новости, 10.01.2026
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо

Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС)
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) . Архивное фото
КАИР, 10 янв - РИА Новости. Беспилотник курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) атаковал здание администрации провинции Алеппо вскоре после заявления армии Сирии о прекращении военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд, сообщает телеканал Syria TV.
"Здание администрации было атаковано беспилотником СДС", - пишет телеканал, отмечая, что атака состоялась спустя несколько минут после завершения пресс-конференции губернатора Алеппо и министра информации Сирии.
Ранее армия Сирии объявила о прекращении всех военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд в городе Алеппо, начиная с 15.00 по местному времени (совпадает в мск), оставшиеся бойцы курдских формирований СДС будут вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка.
Сирийская армия объявила о прекращении военных операций в Алеппо
