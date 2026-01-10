https://ria.ru/20260110/bpla-2067135002.html
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо
Беспилотник курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) атаковал здание администрации провинции Алеппо вскоре после заявления армии Сирии о... РИА Новости, 10.01.2026
СМИ: беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо
Syria TV: беспилотник СДС атаковал здание администрации в Алеппо