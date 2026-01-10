https://ria.ru/20260110/bpla-2067125054.html
В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА
В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.01.2026
В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА
Два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения после налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:58:00+03:00
2026-01-10T14:58:00+03:00
2026-01-10T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
светлый
каменский район
юрий слюсарь
ростовская область
светлый
каменский район
В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА
