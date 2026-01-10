В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА

"В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский",— написал он в Telegram-канале.

Чуть ранее он сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в Каменском и пяти районах области. Пострадавших нет.