Специальная военная операция на Украине
 
14:58 10.01.2026 (обновлено: 16:21 10.01.2026)
В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА
Два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения после налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.01.2026
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости. Два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения после налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский",— написал он в Telegram-канале.
Также в хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском в нескольких частных домах выбило окна. В последнем осколки повредили две легковушки, добавил Слюсарь.
Чуть ранее он сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в Каменском и пяти районах области. Пострадавших нет.
