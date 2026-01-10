Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Каменске
14:44 10.01.2026 (обновлено: 14:53 10.01.2026)
ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Каменске
Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске и пяти районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.01.2026
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Каменске

ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Каменске и пяти районах Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске и пяти районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня днем силами и средствами ПВО уничтожены и подавлены БПЛА в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинскоми Миллеровском районах", - написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнил Слюсарь, никто не пострадал.
БезопасностьРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
