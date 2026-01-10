ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Каменске

https://ria.ru/20260110/bpla-2067122372.html
Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске и пяти районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.01.2026
