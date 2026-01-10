В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Нефтебаза загорелась в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации.
Как уточнил глава региона, подразделения ПВО отражают террористическую атаку БПЛА на Волгоградскую область.
«
"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛАя зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", — сказал Бочаров.
Пострадавших, предварительно, нет. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.