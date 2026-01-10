Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 10.01.2026 (обновлено: 06:23 10.01.2026)
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 10.01.2026
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Нефтебаза загорелась в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова... РИА Новости, 10.01.2026
происшествия, волгоградская область, октябрьский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Сотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Нефтебаза загорелась в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации.
Как уточнил глава региона, подразделения ПВО отражают террористическую атаку БПЛА на Волгоградскую область.
«
Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛАя зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", — сказал Бочаров.
Пострадавших, предварительно, нет. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Курской области
Вчера, 01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьОктябрьский районАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
