В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 10.01.2026
В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльский район
курская область
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
КУРСК, 10 янв - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму, ожоги обеих рук и правой щеки в результате ночной атаки беспилотника ВСУ в Рыльском районе Курской области, пострадавший доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн ранее сообщал, что украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, после чего в здании произошло возгорание.
"Растет число жертв украинских преступлений. В результате ночной атаки беспилотника на частный дом в хуторе Фонов Рыльского района пострадал местный житель. У 60-летнего мужчины минно-взрывная травма, ожог обеих кистей и правой щеки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
"Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Самого скорейшего выздоровления ему! Вновь прошу всех быть крайне бдительными! Враг продолжает наносить варварские удары по нашей территории. Не пренебрегайте мерами безопасности!", - отметил глава региона.
