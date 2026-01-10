В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

"Растет число жертв украинских преступлений. В результате ночной атаки беспилотника на частный дом в хуторе Фонов Рыльского района пострадал местный житель. У 60-летнего мужчины минно-взрывная травма, ожог обеих кистей и правой щеки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

"Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Самого скорейшего выздоровления ему! Вновь прошу всех быть крайне бдительными! Враг продолжает наносить варварские удары по нашей территории. Не пренебрегайте мерами безопасности!", - отметил глава региона.