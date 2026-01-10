https://ria.ru/20260110/bojtsy-2067088625.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП
Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили в Сумской области порядка десяти украинских БМП CV90 шведского производства, РИА Новости, 10.01.2026
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 янв - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили в Сумской области порядка десяти украинских БМП CV90 шведского производства, средняя стоимость каждой из которых, согласно разным источникам, составляет 10-12 миллионов долларов, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
В 2023 году власти Швеции
безвозмездно передали Киеву
50 боевых машин пехоты CV90. Стоимость одной такой машины, по данным различных источников, в среднем составляет 10-12 миллионов долларов.
"Все виды техники, все, что мы видим - мы "выпиливаем". Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90 (Шведская БМП CV90 - ред.)... Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них "забрали" за весь период совокупными усилиями. Насколько я знаю, именно этих машин ограниченное количество было в принципе", - сообщил "Пресс".