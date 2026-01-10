Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 10.01.2026 (обновлено: 23:11 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/bojtsy-2067088625.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП - РИА Новости, 10.01.2026
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП
Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили в Сумской области порядка десяти украинских БМП CV90 шведского производства, РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T09:31:00+03:00
2026-01-10T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
швеция
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067127462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b119a4656b91c0761d74e6ddc5272c4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
швеция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир артгруппы с позывным "Пресс" об уничтожении техники спецназом "Ахмат" из группировки "Север"
"Все, что мы видим - мы "выпиливаем" Одних только шведских БМП CV90 спецназ "Ахмат" из группировки "Север" сжег на $100 миллионов в Сумской области, рассказал командир артгруппы с позывным "Пресс".
2026-01-10T09:31
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067127462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0367cb594117eed4c46223e77d397f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, швеция, киев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Швеция, Киев
Бойцы "Ахмата" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП

Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили в Сумской области десять шведских БМП CV90

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 янв - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили в Сумской области порядка десяти украинских БМП CV90 шведского производства, средняя стоимость каждой из которых, согласно разным источникам, составляет 10-12 миллионов долларов, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
В 2023 году власти Швеции безвозмездно передали Киеву 50 боевых машин пехоты CV90. Стоимость одной такой машины, по данным различных источников, в среднем составляет 10-12 миллионов долларов.
"Все виды техники, все, что мы видим - мы "выпиливаем". Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90 (Шведская БМП CV90 - ред.)... Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них "забрали" за весь период совокупными усилиями. Насколько я знаю, именно этих машин ограниченное количество было в принципе", - сообщил "Пресс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьШвецияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала