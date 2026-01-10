Рейтинг@Mail.ru
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
15:26 10.01.2026
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России - РИА Новости, 10.01.2026
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T15:26:00+03:00
2026-01-10T15:35:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Bloomberg.
«
"США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.
Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения.
Россия готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
