"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России - РИА Новости, 10.01.2026
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических...
2026-01-10T15:26:00+03:00
2026-01-10T15:26:00+03:00
2026-01-10T15:35:00+03:00
"Должны ответить". В США выступили с инициативой в отношении России
Bloomberg: США должны согласиться на предложение Путина продлить ДСНВ