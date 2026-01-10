ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани

«

"Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Северском районе. Все БПЛА и их фрагменты упали в поле вблизи станицы Смоленской. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.