ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани
Средства ПВО уничтожили три беспилотника в Северском районе Кубани, все БПЛА и их фрагменты упали вблизи станицы Смоленской, пострадавших и повреждений нет,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:55:00+03:00
ПВО сбила 3 дрона на Кубани, все БПЛА и их фрагменты упали у станицы Смоленской