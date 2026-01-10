Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 10.01.2026 (обновлено: 18:57 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/bespilotniki-2067152777.html
ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани
ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани - РИА Новости, 10.01.2026
ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани
Средства ПВО уничтожили три беспилотника в Северском районе Кубани, все БПЛА и их фрагменты упали вблизи станицы Смоленской, пострадавших и повреждений нет,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:55:00+03:00
2026-01-10T18:57:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
северский район
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северский район
краснодарский край
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северский район, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, беспилотники, пво
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Северский район, Краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, ПВО
ПВО уничтожила три беспилотника на Кубани

ПВО сбила 3 дрона на Кубани, все БПЛА и их фрагменты упали у станицы Смоленской

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три беспилотника в Северском районе Кубани, все БПЛА и их фрагменты упали вблизи станицы Смоленской, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«

"Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Северском районе. Все БПЛА и их фрагменты упали в поле вблизи станицы Смоленской. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверский районКраснодарский крайУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотникиПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала