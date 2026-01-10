https://ria.ru/20260110/bespilotniki-2067081525.html
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 59 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
краснодарский край
вооруженные силы украины
брянская область
тульская область
россия
черное море
краснодарский край
брянская область
тульская область
смоленская область
воронежская область
республика адыгея
республика крым
липецкая область
белгородская область
