Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 10.01.2026 (обновлено: 14:17 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/bespilotniki-2067081525.html
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 59 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:24:00+03:00
2026-01-10T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
краснодарский край
вооруженные силы украины
брянская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20260110/spetsoperatsiya-2067079584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
краснодарский край
брянская область
тульская область
смоленская область
воронежская область
республика адыгея
республика крым
липецкая область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море, краснодарский край, вооруженные силы украины, брянская область, тульская область, смоленская область, воронежская область, республика адыгея, республика крым, липецкая область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Тульская область, Смоленская область, Воронежская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Липецкая область, Белгородская область
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 59 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:01
Так, российские военные сбили 11 БПЛА над акваторией Черного моря, десять — в Краснодарском крае, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой.
По четыре дрона уничтожили в Калужской области, Адыгее, Крыму и над акваторией Азовского моря.
Еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Московского региона, в том числе один, летевший в сторону столицы, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныБрянская областьТульская областьСмоленская областьВоронежская областьРеспублика АдыгеяРеспублика КрымЛипецкая областьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала