В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.01.2026
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T06:33:00+03:00
2026-01-10T06:33:00+03:00
2026-01-10T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
2026
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
