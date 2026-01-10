Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 10.01.2026
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник", - написал Миляев в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
