ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
сергей собянин
москва
Новости
ru-RU
москва, происшествия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Сергей Собянин
