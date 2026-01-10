https://ria.ru/20260110/bespilotnik-2067065302.html
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Курской области
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Курской области - РИА Новости, 10.01.2026
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Курской области
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T01:16:00+03:00
2026-01-10T01:16:00+03:00
2026-01-10T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260110/opasnost-2067064435.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Курской области
БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Курской области