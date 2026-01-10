Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа - РИА Новости, 10.01.2026
10:40 10.01.2026
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа

При ночной атаке ВСУ на Бердянск повреждены три многоквартирных дома и школа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Три многоквартирных дома, частные дома, автомобили и школа повреждены в результате ночной атаки ВСУ на Бердянск, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Прошедшей ночью атаке дронов противника подвергся город Бердянск. В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы", - написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
Он добавил, что повреждены несколько автомобилей, при этом среди жителей пострадавших нет.
Как отметил Балицкий, работает комиссия по оценке повреждений. Коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и их временным утеплением.
