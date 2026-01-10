https://ria.ru/20260110/berdjansk-2067093709.html
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа
Три многоквартирных дома, частные дома, автомобили и школа повреждены в результате ночной атаки ВСУ на Бердянск, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.01.2026
