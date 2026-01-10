Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду
21:14 10.01.2026 (обновлено: 21:32 10.01.2026)
Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду
Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью газете Libre, что его страна не готова к войне будущего с использованием дронов, роботов и ИИ. РИА Новости, 10.01.2026
Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду

Глава минобороны Бельгии Франкен признал, что страна не готова к войне будущего

© Фото : @FranckenTheoТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : @FranckenTheo
Тео Франкен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью газете Libre, что его страна не готова к войне будущего с использованием дронов, роботов и ИИ.
"То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы", - сказал он.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
7 января, 16:54
В конце 2025 года Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал "стереть Москву с карты мира" в случае якобы "российских ракетных ударов по Брюсселю". Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down ("Успокойся") и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией.
Посольство России в Бельгии, комментируя интервью Франкена, ранее назвало такие заявления "вызывающими и безответственными".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Грозивший "стереть Москву" глава МО Бельгии отчитался о призыве
6 января, 16:31
 
