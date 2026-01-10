Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду

БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью газете Libre, что его страна не готова к войне будущего с использованием дронов, роботов и ИИ.

"То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы", - сказал он.