Министр обороны Бельгии, угрожавший Москве, признал неудобную правду

БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью газете Libre, что его страна не готова к войне будущего с использованием дронов, роботов и ИИ.
"То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы", - сказал он.
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
7 января, 16:54
В конце 2025 года Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал "стереть Москву с карты мира" в случае якобы "российских ракетных ударов по Брюсселю". Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down ("Успокойся") и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией.
Посольство России в Бельгии, комментируя интервью Франкена, ранее назвало такие заявления "вызывающими и безответственными".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская