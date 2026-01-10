https://ria.ru/20260110/belgiya-2067167635.html
В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами
В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами
В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен намерен оснастить армию мини-ядерными реакторами для обеспечения автономности за рубежом, заявил он в интервью газете...
В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами
Глава Минобороны Бельгии намерен оснастить армию мини-ядерными реакторами