У здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку Венесуэлы - РИА Новости, 10.01.2026
16:40 10.01.2026
У здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку Венесуэлы
Акция протеста из-за действий США в отношении Венесуэлы прошла у здания ООН в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
У здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку Венесуэлы

© AP Photo / Hussein MallaПротест у здания ООН в центре Бейрута
Протест у здания ООН в центре Бейрута
© AP Photo / Hussein Malla
Протест у здания ООН в центре Бейрута
БЕЙРУТ, 10 янв - РИА Новости. Акция протеста из-за действий США в отношении Венесуэлы прошла у здания ООН в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Союз демократической молодежи Ливана призвал в субботу на акцию солидарности с Венесуэлой. В мероприятии приняли участие представители молодежного движения и Коммунистической партии Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Мы здесь чтобы выразить солидарность с народом Венесуэлы и выразить протест в связи с похищением легитимного президента Николаса Мадуро… Мы в прямом контакте с молодежными левыми движениями Венесуэлы, которые ежедневно участвуют в массовых акциях протеста", - рассказал агентству член руководства Союза демократической молодежи Ливана Мохамад Кандж.
Собеседник агентства подчеркнул, что у народов стран Ближнего Востока и Венесуэлы общий противник в лице США, которые посягают на суверенитет, как стран ближневосточного региона так, и стран Латинской Америки.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
