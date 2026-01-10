https://ria.ru/20260110/bajden-2067106286.html
Экс-помощница Байдена обвинила Голливуд в навязывании стереотипов о России
Голливуд навязывает гражданам США негативные представления о России, поделилась в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид. РИА Новости, 10.01.2026
В мире, Россия, Голливуд, США, Тара Рид, Джо Байден, Владимир Путин, Дело Миндича
Рид: Голливуд навязывает американцам негативные представления о России
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Голливуд навязывает гражданам США негативные представления о России, поделилась в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
"Американское правительство имеет огромное влияние на Голливуд
, и они действительно направляют американцев на то, чтобы не любить Россию
. Они навязывают стереотипы о том, будто тут до сих пор Советский Союз, коммунизм, времена 90-х. Они изображают русских агрессивными и негативными", - сказала Рид
.
Она подчеркнула, что, по ее мнению, на самом деле русские "теплые, сердечные люди".
"Очевидно, что сегодня Россия – капиталистическая страна, много инноваций, исследований, творчества, много творческих людей. Есть достижения в искусстве, спорте, в космосе, технологиях", - отметила Рид.
Президент РФ Владимир Путин
22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Рид, которая была помощницей Байдена
в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря того же года.