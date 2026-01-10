Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россиянам стоит смотреть фильмы режиссера Оливера Стоуна, чтобы сформировать мнение об американцах, порекомендовала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
"Что касается фильмов, я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун (американский режиссер, фильмы "Полуночный экспресс", "Лицо со шрамом", "Народ против Ларри Флинта" - ред.). Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е года. Сейчас жизнь в США совсем другая", - сказала Рид в ответ на вопрос о том, какие фильмы посмотреть россиянам, чтобы сформировать представление об американцах.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря того же года.
