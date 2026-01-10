Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/bajden-2067091656.html
Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна - РИА Новости, 10.01.2026
Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
Россиянам стоит смотреть фильмы режиссера Оливера Стоуна, чтобы сформировать мнение об американцах, порекомендовала в интервью РИА Новости обозреватель RT,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:14:00+03:00
2026-01-10T10:14:00+03:00
в мире
россия
вьетнам
сша
тара рид
оливер стоун
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_0:249:3066:1974_1920x0_80_0_0_487d6c9d1c7368e19253dbc1b6ab3f9b.jpg
https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html
россия
вьетнам
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_0499726735a34b8db5917719e6010ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вьетнам, сша, тара рид, оливер стоун, джо байден
В мире, Россия, Вьетнам, США, Тара Рид, Оливер Стоун, Джо Байден
Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна

Экс-помощница Байдена Рид посоветовала россиянам смотреть фильмы Оливера Стоуна

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россиянам стоит смотреть фильмы режиссера Оливера Стоуна, чтобы сформировать мнение об американцах, порекомендовала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
"Что касается фильмов, я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун (американский режиссер, фильмы "Полуночный экспресс", "Лицо со шрамом", "Народ против Ларри Флинта" - ред.). Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е года. Сейчас жизнь в США совсем другая", - сказала Рид в ответ на вопрос о том, какие фильмы посмотреть россиянам, чтобы сформировать представление об американцах.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря того же года.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
29 апреля 2025, 22:13
 
В миреРоссияВьетнамСШАТара РидОливер СтоунДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала