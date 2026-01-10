"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково".