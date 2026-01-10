https://ria.ru/20260110/bagazh-2067082357.html
"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая
"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая - РИА Новости, 10.01.2026
"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая
Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:40:00+03:00
2026-01-10T07:40:00+03:00
2026-01-10T07:40:00+03:00
дубай
москва
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067077725.html
дубай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, ютэйр
"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая
"Внуково" предупредил о задержке 68 единиц багажа пассажиров рейса из Дубая
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 70 единиц багажа пассажиров рейса авиакомпании "ЮTэйр" (Utair) Дубай - Москва за 10 января не были загружены в аэропорту отправления, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай
- Москва
10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании "ЮTэйр" (Utair
)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении аэропорта.
Авиакомпания, добавляет "Внуково", предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - указано в сообщении.