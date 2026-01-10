https://ria.ru/20260110/avtobus-2067143592.html
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб - РИА Новости, 10.01.2026
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
Автобус въехал в столб в Екатеринбурге, водителю стало плохо за рулем, пассажиров осматривают медики, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:41:00+03:00
2026-01-10T17:41:00+03:00
2026-01-10T18:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067148521_0:52:1265:763_1920x0_80_0_0_129333f36222598858feb344815266e0.jpg
https://ria.ru/20250730/dtp-2032477080.html
екатеринбург
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067148521_0:0:1265:948_1920x0_80_0_0_e8fe1235641df26bfd4a4f5d3bb84595.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
В Екатеринбурге автобус въехал в столб из-за того, что водителю стало плохо