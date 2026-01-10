Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
17:41 10.01.2026 (обновлено: 18:21 10.01.2026)
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб - РИА Новости, 10.01.2026
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб
Автобус въехал в столб в Екатеринбурге, водителю стало плохо за рулем, пассажиров осматривают медики, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:41:00+03:00
2026-01-10T18:21:00+03:00
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб

В Екатеринбурге автобус въехал в столб из-за того, что водителю стало плохо

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MaxПоследствия ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге
Последствия ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Max
Последствия ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Автобус въехал в столб в Екатеринбурге, водителю стало плохо за рулем, пассажиров осматривают медики, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на перекрестке улиц Заводская и Крауля в столице Урала.
«
"По предварительным данным, водитель автобуса "НефАЗ", двигаясь по маршруту движения "Мега - ЖБИ", почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медики осматривают водителя и девятерых пассажиров на наличие травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции по установлению обстоятельств ДТП.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам при ДТП
30 июля 2025, 22:42
 
