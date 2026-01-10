https://ria.ru/20260110/avtobus-2067118080.html
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2026
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Микроавтобус, ехавший со стороны Ужура в направлении Ачинска в Красноярском крае, врезался в грузовик с цистерной, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:06:00+03:00
2026-01-10T14:06:00+03:00
2026-01-10T15:26:00+03:00
происшествия
красноярский край
ужур
ачинск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067120109_0:156:680:539_1920x0_80_0_0_530185ecbd9f2f84ca24606705e524f5.jpg
https://ria.ru/20260104/dtp-2066378339.html
красноярский край
ужур
ачинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067120109_0:93:680:603_1920x0_80_0_0_c20f6dff7c80ef8df6d214b872348ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, ужур, ачинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Ужур, Ачинск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Красноярском крае пострадали 11 человек