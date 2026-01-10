Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
14:06 10.01.2026 (обновлено: 15:26 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/avtobus-2067118080.html
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2026
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Микроавтобус, ехавший со стороны Ужура в направлении Ачинска в Красноярском крае, врезался в грузовик с цистерной, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:06:00+03:00
2026-01-10T15:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067120109_0:156:680:539_1920x0_80_0_0_530185ecbd9f2f84ca24606705e524f5.jpg
https://ria.ru/20260104/dtp-2066378339.html
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Красноярском крае пострадали 11 человек

© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/TelegramПоследствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/Telegram
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Микроавтобус, ехавший со стороны Ужура в направлении Ачинска в Красноярском крае, врезался в грузовик с цистерной, сообщили в региональном управлении МВД.
"В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, по предварительной информации, пять пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение", — рассказали там.
© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/TelegramПоследствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/Telegram
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края
Уточняется, что двое из них — несовершеннолетние в возрасте 11 и 16 лет. Еще шести пассажирам оказали разовую медицинскую помощь.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
ПроисшествияКрасноярский крайУжурАчинскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
