В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву - РИА Новости, 10.01.2026
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири в связи с ограничениями московского авиаузла, сообщает в субботу Западно- Сибирская... РИА Новости, 10.01.2026
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
