В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву

"По причине ограничения на прием и вылет воздушных судов над территорией московского авиаузла в международных аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" в город Москву", - говорится в сообщении.