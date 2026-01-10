Рейтинг@Mail.ru
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву - РИА Новости, 10.01.2026
08:30 10.01.2026
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву - РИА Новости, 10.01.2026
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири в связи с ограничениями московского авиаузла, сообщает в субботу Западно- Сибирская... РИА Новости, 10.01.2026
происшествия
кемерово
томск
москва
аэрофлот
уральские авиалинии
новый год
кемерово
томск
москва
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву

В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву из-за ограничений

Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 янв - РИА Новости. Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири в связи с ограничениями московского авиаузла, сообщает в субботу Западно- Сибирская транспортная прокуратура.
"По причине ограничения на прием и вылет воздушных судов над территорией московского авиаузла в международных аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" в город Москву", - говорится в сообщении.
Также по причине позднего прибытия самолетов в аэропортах городов Кемерово и Томска задерживается вылет оборотных рейсов в Казань и Санкт-Петербург.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров задержанных рейсов.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы
