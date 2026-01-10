Арктические экосистемы России нуждаются в защите, заявили в Минприроды

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Арктические экосистемы очень хрупкие, и их необходимо сохранить, для этого, в частности, создаются особо охраняемые природные территории, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Арктические экосистемы очень хрупкие, и их необходимо сохранить. В регионе уже создана масштабная сеть особо охраняемых природных территорий федерального значения – около 13% площади региона, или 40 миллионов гектаров", - сказал он.

Он добавил, что на территории Арктики расположены одни из крупнейших особо охраняемых природных территорий страны: заказник "Новосибирские острова" в Якутии занимает более 6,5 миллионов гектаров, а площадь заповедника "Медвежьи острова" - более 800 тысяч гектаров.

"Такие обширные пространства нужны, потому что в Арктической зоне обитают виды, для сохранности которых требуются большие территории: дикий северный олень, овцебык, белый медведь. Кроме того, под защиту взяты ключевые участки гнездования перелетных птиц и места обитания эндемичных видов - таких, как стерх, для сохранения которого создан национальный парк "Кыталык", - отметил министр.

С другой стороны, по его словам, Арктика развивается, и будет развиваться, рядом проходит Северный морской путь, который ежегодно увеличивает свой грузопоток.

Поэтому, подчеркнул Козлов , необходим баланс, основанный на четком территориальном планировании: вот здесь находятся ключевые места обитания белого медведя, дикого северного оленя, других животных, здесь - уникальная экосистема, которая без защиты легко может деградировать.