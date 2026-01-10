https://ria.ru/20260110/apl-2067141278.html
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона
Клуб "Маклсфилд" из шестого по силе дивизиона чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Обладатель Кубка Англии "Кристал Пэлас" вылетел от "Маклсфилда" из шестой лиги