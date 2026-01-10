Рейтинг@Mail.ru
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона
Футбол
 
17:22 10.01.2026 (обновлено: 17:30 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/apl-2067141278.html
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона
Клуб "Маклсфилд" из шестого по силе дивизиона чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T17:22:00+03:00
2026-01-10T17:30:00+03:00
спорт, англия, кристал пэлас, вулверхэмптон, лестер сити, английская премьер-лига (апл), кубок англии
Футбол, Спорт, Англия, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Лестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ), Кубок Англии
"Кристал Пэлас" проиграл в Кубке Англии клубу из шестого по силе дивизиона

Обладатель Кубка Англии "Кристал Пэлас" вылетел от "Маклсфилда" из шестой лиги

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Клуб "Маклсфилд" из шестого по силе дивизиона чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в субботу в Маклсфилде, завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:1. У победителей мячи забили Пол Доусон (43-я минута) и Айзак Бакли-Рикеттс (61). В составе гостей отличился Ереми Пино (90).
Кубок Англии
10 января 2026 • начало в 15:15
Завершен
Макклсфилд Таун
2 : 1
Кристал Пэлас
43‎’‎ • Пол Доусон
(Люк Даффи)
60‎’‎ • Isaac Buckley-Ricketts
90‎’‎ • Йереми Пино
Календарь Турнирная таблица История встреч
Выбывший из Кубка страны "Кристал Пэлас" идет на 13-м месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и в феврале сыграет в плей-офф Лиги конференций.
Результаты других матчей:
"Вулверхэмптон" - "Шрусбери Таун" - 6:1;
"Челтенхэм" - "Лестер" - 0:2.
