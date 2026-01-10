Рейтинг@Mail.ru
В России разработали предложения по обновлению парка грузовых вагонов
10:42 10.01.2026
В России разработали предложения по обновлению парка грузовых вагонов
Минпромторг РФ совместно с Минтрансом, РЖД, операторами и отраслевым сообществом по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова разработали предложения... РИА Новости, 10.01.2026
Грузовые вагоны
Грузовые вагоны. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Минтрансом, РЖД, операторами и отраслевым сообществом по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова разработали предложения по дополнительным механизмам поэтапного обновления парка грузовых вагонов, предложения уже направлены на рассмотрение в правительство РФ, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Для этого совместно с Минтрансом, РЖД, операторами и отраслевым сообществом по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова разработали и направили на рассмотрение в правительство предложения по дополнительным механизмам поэтапного обновления парка грузовых вагонов, которые стимулируют приобретение инновационных отечественных моделей", - сказал Алиханов.
Он отметил, что подобные меры позволят обеспечить стабильную работу российских предприятий вагоностроения и повысят эффективность ключевых грузовых маршрутов.
