В России разработали предложения по обновлению парка грузовых вагонов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Минтрансом, РЖД, операторами и отраслевым сообществом по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова разработали предложения по дополнительным механизмам поэтапного обновления парка грузовых вагонов, предложения уже направлены на рассмотрение в правительство РФ, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.