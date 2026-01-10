Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток - РИА Новости, 10.01.2026
17:35 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/aeroporty-2067142654.html
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток - РИА Новости, 10.01.2026
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток
Аэропорты столичного региона обслужили около 1 тысячи рейсов за последние сутки, из них 130 рейсов за последние 2 часа, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:35:00+03:00
2026-01-10T17:35:00+03:00
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), новый год
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Новый год
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток

Около тысячи рейсов обслужили аэропорты московского региона с начала суток

Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево.
© РИА Новости / Сергей Трубицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аэропорты столичного региона обслужили около 1 тысячи рейсов за последние сутки, из них 130 рейсов за последние 2 часа, сообщили в Минтрансе.
"Около 1 тысячи рейсов обслужили аэропорты московского региона с начала суток. За последние два часа, с 14 до 16 по мск, "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 130 рейсов", - говорится в сообщении.
"Шереметьево" с 14.00 до 16.00 мск обслужил 67 рейсов. Ситуация с багажом в аэропорту полностью нормализована.
"Проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизирована с 10 утра текущих суток, багаж доставляется пассажирам силами "Аэрофлота" и "Шереметьево", - отмечено в сообщении.
Качество работы авиатранспортной системы анализируется специалистами Минтранса, Росавиации и Ространснадзора для снижения последствий от негативных погодных условий в будущем.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
