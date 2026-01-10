https://ria.ru/20260110/aeroporty-2067142654.html
Аэропорты московского региона обслужили около тысячи рейсов с начала суток
Аэропорты столичного региона обслужили около 1 тысячи рейсов за последние сутки, из них 130 рейсов за последние 2 часа, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 10.01.2026
