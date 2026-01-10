https://ria.ru/20260110/aeroport-2067166121.html
В калужском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В калужском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
В калужском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов