Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
18:33 10.01.2026
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" продолжает работать в штатном режиме, видимость на аэродроме составляет 5 километров, а нижний край облачности - 600 метров, сообщает... РИА Новости, 10.01.2026
москва
москва, россия, внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме

Внуково работает в штатном режиме, видимость на аэродроме составляет 5 км

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" продолжает работать в штатном режиме, видимость на аэродроме составляет 5 километров, а нижний край облачности - 600 метров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. По состоянию на 10 января 2026 года (18.00 мск) видимость на аэродроме составляет 5 километров. Нижний край облачности - 600 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы - 0,42", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта "Внуково" с привлечением необходимого количества персонала и ресурсов для функционирования систем аэропорта. Производится очистка привокзальной площади и подъездных путей от наледи и снега.
Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
"Для комфортного ожидания рейсов в терминале доступны: игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт, 29 современных зарядных станций, бесплатные фонтанчики с водой, широкий ассортимент продуктов питания и питьевой воды в магазинах и кафе", - отметили во "Внуково".
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево
