« "Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. По состоянию на 10 января 2026 года (18.00 мск) видимость на аэродроме составляет 5 километров. Нижний край облачности - 600 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы - 0,42", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта "Внуково" с привлечением необходимого количества персонала и ресурсов для функционирования систем аэропорта. Производится очистка привокзальной площади и подъездных путей от наледи и снега.

Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами.