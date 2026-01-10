https://ria.ru/20260110/aeroport-2067150184.html
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме - РИА Новости, 10.01.2026
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" продолжает работать в штатном режиме, видимость на аэродроме составляет 5 километров, а нижний край облачности - 600 метров, сообщает... РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Аэропорт "Внуково" продолжает работать в штатном режиме, видимость на аэродроме составляет 5 километров, а нижний край облачности - 600 метров, сообщает
пресс-служба воздушной гавани.
«
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. По состоянию на 10 января 2026 года (18.00 мск) видимость на аэродроме составляет 5 километров. Нижний край облачности - 600 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы - 0,42", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта "Внуково" с привлечением необходимого количества персонала и ресурсов для функционирования систем аэропорта. Производится очистка привокзальной площади и подъездных путей от наледи и снега.
Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
"Для комфортного ожидания рейсов в терминале доступны: игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт, 29 современных зарядных станций, бесплатные фонтанчики с водой, широкий ассортимент продуктов питания и питьевой воды в магазинах и кафе", - отметили во "Внуково".