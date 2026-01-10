"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево

Авиакомпания на протяжении всего периода предпринимает меры для скорейшей стабилизации расписания. Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на полеты, выполняемые в течение последующих 10 дней или вернуть деньги за билет. Пассажиры рейсов, задержанных на вылет в регионах или перенаправленных на запасной аэродром, на время ожидания предоставлено обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.