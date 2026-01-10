"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево

https://ria.ru/20260110/aeroport-2067149828.html
Авиакомпания "Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов из/в аэропорт "Шереметьево" без учета отмененных рейсов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов из/в аэропорт "Шереметьево" без учета отмененных рейсов, сообщили в авиакомпании.
" (без учета отмененных рейсов за сегодняшний день)", - говорится в сообщении.
Авиакомпания на протяжении всего периода предпринимает меры для скорейшей стабилизации расписания. Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на полеты, выполняемые в течение последующих 10 дней или вернуть деньги за билет. Пассажиры рейсов, задержанных на вылет в регионах или перенаправленных на запасной аэродром, на время ожидания предоставлено обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.
"Аэрофлот" планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из "Шереметьево" завтра к 08.00 мск.