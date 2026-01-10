Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/aeroport-2067149828.html
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов из/в аэропорт "Шереметьево" без учета отмененных рейсов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:29:00+03:00
2026-01-10T18:29:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890621b6ed788694226b6e90a0fb2647.jpg
https://ria.ru/20260110/aeroflot-2067132970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6e51bec478def9a5457e5b1df2223400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево

Аэрофлот скорректировал расписание полетов в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов из/в аэропорт "Шереметьево" без учета отмененных рейсов, сообщили в авиакомпании.
"Аэрофлот входит в скорректированное расписание полётов в/из "Шереметьево" (без учета отмененных рейсов за сегодняшний день)", - говорится в сообщении.
Авиакомпания на протяжении всего периода предпринимает меры для скорейшей стабилизации расписания. Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на полеты, выполняемые в течение последующих 10 дней или вернуть деньги за билет. Пассажиры рейсов, задержанных на вылет в регионах или перенаправленных на запасной аэродром, на время ожидания предоставлено обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.
"Аэрофлот" планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из "Шереметьево" завтра к 08.00 мск.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру
Вчера, 16:12
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала