17:23 10.01.2026
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуация с багажом полностью нормализована, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме на вылет и прилет. Ситуация с багажом полностью нормализована. Багаж прилетающих пассажиров выдаётся в полном объёме на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний в зоне выдачи по прилете", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются согласно скорректированному расписанию. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
