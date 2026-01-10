https://ria.ru/20260110/aeroport-2067141706.html
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом - РИА Новости, 10.01.2026
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
Московский аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуация с багажом полностью нормализована, сообщили в пресс-службе воздушной... РИА Новости, 10.01.2026
В Шереметьево полностью нормализовали ситуацию с багажом
