"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует полностью восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру воскресенья, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"К 8:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта", — говорится в заявлении.
При этом перевозчик намерен возобновить отправку рейсов по графику без учета отмен сегодня к 18:00 мск.
В субботу в 5:00 мск Шереметьево ввел ограничения на прием воздушных судов. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания. В 11:52 мск аэропорт восстановил работу в полном объеме.
Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон "Фрэнсис". Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис".
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис".
1 из 6
© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокРабота коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года.
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года.
2 из 6
Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве.
3 из 6
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада на Красной площади в Москве.
Люди во время снегопада на Красной площади в Москве.
4 из 6
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве.
5 из 6
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве.
6 из 6
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис".
1 из 6
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года.
2 из 6
Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве.
3 из 6
Люди во время снегопада на Красной площади в Москве.
4 из 6
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве.
5 из 6
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве.
6 из 6