"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру
16:12 10.01.2026 (обновлено: 17:24 10.01.2026)
"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру
"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует полностью восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру воскресенья, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"К 8:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта", — говорится в заявлении.
Прибывшие пассажиры в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов
Вчера, 12:05
При этом перевозчик намерен возобновить отправку рейсов по графику без учета отмен сегодня к 18:00 мск.
В субботу в 5:00 мск Шереметьево ввел ограничения на прием воздушных судов. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания. В 11:52 мск аэропорт восстановил работу в полном объеме.
Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон "Фрэнсис". Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.
