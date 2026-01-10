"Аэрофлот" планирует восстановить расписание рейсов в Шереметьево к утру

"К 8:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта", — говорится в заявлении.

При этом перевозчик намерен возобновить отправку рейсов по графику без учета отмен сегодня к 18:00 мск.