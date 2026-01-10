"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания и минимизации последствий в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево" в субботу, сообщил авиаперевозчик.

Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Также "Аэрофлот" напомнил, что пассажиры, которые не смогли получить багаж в "Шереметьево", могут оформить его бесплатную доставку по адресу.