"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания и минимизации последствий в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево" в... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:41:00+03:00
москва
"Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания в Шереметьево