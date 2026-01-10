Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
11:41 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/aeroflot-2067099388.html
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания и минимизации последствий в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево" в... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:41:00+03:00
2026-01-10T11:41:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
новый год
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20260110/nordwind-2067099259.html
москва
2026
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево

"Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания в Шереметьево

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по скорейшей стабилизации расписания и минимизации последствий в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево" в субботу, сообщил авиаперевозчик.
В Москве прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Аэрофлот продолжает работу по минимизации последствий и скорейшей стабилизации расписания полетов в связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января", - говорится в сообщении.
Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Также "Аэрофлот" напомнил, что пассажиры, которые не смогли получить багаж в "Шереметьево", могут оформить его бесплатную доставку по адресу.
