Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января
15:22 10.01.2026 (обновлено: 16:16 10.01.2026)
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января - РИА Новости, 10.01.2026
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января
Певица Лариса Долина уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы... РИА Новости, 10.01.2026
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
жилье
россия
россия
лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, жилье, россия
Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Жилье, Россия
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января

Свириденко: Долина не подпишет акт о передаче квартиры Лурье до 20 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы собственности Полины Лурье Светлана Свириденко.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января", — сообщила собеседница агентства.
В пятницу Лурье и ее адвокат прибыли в дом, однако не смогли подписать документы, поскольку представитель артистки не наделен должными полномочиями. Новая собственница имеет право обратиться к судебным приставам, она намерена определиться с решением до вторника.
В позапрошлом году Долина приковала к себе общественное внимание, когда обвинила аферистов в обмане, утверждая, что они заставили ее продать квартиру в Хамовниках. Они четыре месяца общались с певицей и в итоге убедили ее перевести накопления на "безопасные" счета, а средства от продажи жилья передать курьеру. Общий ущерб достиг 317 миллионов рублей.
В конце ноября 2024 года суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева, участвовавших в мошеннической схеме, к тюремным срокам и оштрафовал их.
Затем Долина оспорила сделку о продаже квартиры. В итоге суд восстановил ее в правах собственности, а Лурье осталась без вложенных средств и жилья, ей пришлось обратиться в Верховный суд. Высшая инстанция вернула недвижимость Лурье, после этого Мосгорсуд выселил певицу, которая вывезла вещи только 8 января.
Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной Жилье Россия
 
 
