Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы собственности Полины Лурье Светлана Свириденко.

"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января", — сообщила собеседница агентства.

В пятницу Лурье и ее адвокат прибыли в дом, однако не смогли подписать документы, поскольку представитель артистки не наделен должными полномочиями. Новая собственница имеет право обратиться к судебным приставам, она намерена определиться с решением до вторника.

В позапрошлом году Долина приковала к себе общественное внимание, когда обвинила аферистов в обмане, утверждая, что они заставили ее продать квартиру в Хамовниках. Они четыре месяца общались с певицей и в итоге убедили ее перевести накопления на "безопасные" счета, а средства от продажи жилья передать курьеру. Общий ущерб достиг 317 миллионов рублей.

В конце ноября 2024 года суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева, участвовавших в мошеннической схеме, к тюремным срокам и оштрафовал их.