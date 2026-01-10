Рейтинг@Mail.ru
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты
01:28 10.01.2026
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты
Правительство России поручило усилить контроль за медицинскими организациями, где оказывают услугу по искусственному прерыванию беременности, выяснило РИА... РИА Новости, 10.01.2026
2026
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство России поручило усилить контроль за медицинскими организациями, где оказывают услугу по искусственному прерыванию беременности, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
Согласно распоряжению, Минздраву и Росздравнадзору в 2026 году необходимо подготовить соответствующий проект и реализовать меры, направленные на усиление контроля за медучреждениями, в которых делают аборты.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за девять месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В России впервые выписали штраф за склонение к аборту
